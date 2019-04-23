Режим чрезвычайного положения начал действовать на Шри-Ланке. Как заявили местные власти, такие меры приняты для предотвращения новых террористических актов.

Режим чрезвычайного положения начал действовать на Шри-Ланке. Как заявили местные власти, такие меры приняты для предотвращения новых террористических актов.21 апреля в стране прогремело восемь взрывов. Погибли 310 человек, еще 480 — получили ранения.Задержаны 24 подозреваемых в причастности к атакам, передает телеканал "Россия 24". По данным следствия, теракты организовала исламисты. Известно, что семеро смертников были гражданами Шри-Ланки.Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в результате террористических актов.