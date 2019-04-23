Куличи хлебокомбината отличаются от великого множества других

Куличи хлебокомбината отличаются от великого множества другихКулич - продукт, который в наш автоматизированный век, как и многие столетия назад производится практически исключительно руками человека. Это позволяет пекарю внести в него часть своей душевной теплоты, передать трепетную заботу человеку, который будет есть сакральное для православных христиан лакомство в праздник Светлой Пасхи. Но, к сожалению, в основной массе сегодня мы встречаем в магазинах подмену этого продукта – обычные кексы, которые выдают за куличи.Очень отрадно осознавать, что куличи Владимирского хлебокомбината отличаются от великого множества других, что ежегодно в великом множестве появляются на полках магазинов, тем, что наши пекут по старинному русскому рецепту, на производстве, которое получило благословение Владимирской епархии.«Мы отнеслись к производству куличей очень серьёзно, потому что понимаем - этот продукт производят всего раз в год, - говорит исполнительный директор группы компаний АО «Владимирский хлебокомбинат» Олег Омельченко. – Изготовление пасхальных куличей на нашей земле имеет древнюю традицию и именно этот момент не позволяет нам сделать какой-либо неверный шаг. Мы относимся с большой ответственностью к тому, что в последствии наш продукт, освящённый в церкви, в самый главный христианский праздник будет находиться на столах у сотен тысяч верующих христиан».В этом году на Владимирском хлебокомбинате стали производить куличи и в новом цехе, во многом благодаря этому по сравнению с прошлым годом объёмы выросли более чем на 20% и превысили отметку в 360 тысяч экземпляров.«Сейчас выпечка находится на финальной стадии. Продукт выпекают несколько дней и, чтобы он был готов в определённые сроки, нам приходится задействовать увеличенные производственные мощности. Как правило, куличи начинают производить, примерно, дней за 5 до Пасхи. Мы же считаем, что за 5 дней до праздника наступает пора финала – выпечки. Ведь для того, чтобы мы могли испечь вкусный, полезный и традиционный кулич, нужно провести длинную технологическую цепочку операций – закупить все необходимые ингредиенты и подготовить их, ведь наши куличи имеют традиционные рецепты. Они наверняка знакомы большинству из нас – ими пользовались ещё наши мамы и бабушки. Куличи не производят в течении пары часов – это длительная технология и мы её соблюдаем. Поэтому мы и считаем, что выпечка – это финальная стадия производства», - рассказывает Олег Омельченко.Кстати, поскольку куличи на Владимирском хлебокомбинате делают только из самых лучших и натуральных продуктов, срок их годности весьма впечатляет – 21 день с момента изготовления. Согласитесь, не многие мучные изделия могут достигнуть таких показателей...