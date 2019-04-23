По данным Мосэкомониторинга, на юго-востоке Москвы уровень сероводорода сегодня втрое превысил допустимую норму. Наибольшая концентрация зафиксирована в районах Люблино, Марьино и Печатники.

По данным "Мосэкомониторинга", на юго-востоке Москвы уровень сероводорода сегодня втрое превысил допустимую норму. Наибольшая концентрация зафиксирована в районах Люблино, Марьино и Печатники. В воздухе может ощущаться неприятный запах. Источник загрязнения пока не известен.Скоплению вредных примесей способствует сухая безветренная погода, а температура почти летняя — к вечеру воздух может прогреться до 20 градусов. Осадков не ожидается. Но днем поднимется ветер, и дышать станет легче.