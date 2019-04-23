Подобные мероприятия являются действенным способом урегулирования различных вопросов...

Встречу с населением провела начальник ГУВМ МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова по вопросам, связанным с деятельностью органов внутренних дел по линии миграции.Жители столицы обратились к руководителю с просьбами об оказании помощи в различных ситуациях. Наибольшее количество обращений граждан было связано с получением разрешений на временное проживание либо вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации.На каждый из них Валентиной Казаковой были приняты меры по их решению.Подобные мероприятия являются действенным способом урегулирования различных вопросов и примером эффективного взаимодействия правоохранителей с населением.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве