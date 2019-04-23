Киевская пианистка не ожидала такого поворота. Она была огорошена и поражена.

Киевская пианистка не ожидала такого поворота. Она была огорошена и поражена.Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская после громкого развода стала гламурной светской львицей. Редко какое мероприятие обходится без нее. Премьеры в театре, выставки, презентации и концерты – везде надо успеть. Не могла бывшая жена Армена Джигарханяна пропустить и юбилейное выступление Марины Девятовой в Кремле.Дело в том, что у Виталины – идеальный слух. Она училась в Киевской консерватории, была лауреатом множества международных конкурсов и считалась одной из самых перспективных молодых исполнительниц на Украине. А Марина Девятова – одна из сильнейших вокалисток России, ее голос всегда завораживает. Словом, Цымбалюк-Романовской захотелось оценить концерт в Кремле преимущественно с профессиональной точки зрения – поучиться технике звукоизвлечения, чистоте и точности интонирования. Ведь у самой Виталины на носу большой концерт, где она не только сядет за рояль, но и споет дуэтом с женихом – певцом Прохором Шаляпиным.Но попасть в Кремлевский дворец пианистке и любовнику оказалось не так просто. У входа их буквально окружила толпа поклонников и около получаса не отпускала эту прекрасную пару. "Наконец-то вас увидели, вы в жизни еще прекраснее, чем на экране", – улыбались счастливые фанаты. У Виталины они просили дать автограф, делали с ней совместное фото, говорили добрые слова поддержки, восхищались ее красотой. Люди уверяли, что для них подобная встреча – большая часть. А одна благодарная дама даже перекрестила Прохора и Виталину со словами: "Помогай вам бог!" Причем происходило это все практически под окнами рабочего кабинета президента Владимира Путина."Для меня очень важна ваша поддержка и любовь, – улыбалась пианистка счастливым россиянам. – Приходите на наш с Прохором концерт в Доме кино!"Что же касается концерта Марины Девятовой, то прошел он с аншлагом – народ истосковался по хорошим голосами, живому звуку, искренним песням. На сцену вместе с Мариной в этот вечер вышли Александр Панайотов, Александр Буйнов, Варвара, Алексей Воробьев, Сергей Волчков.А одним из самых эмоционально сильных номеров программы стала песня "Даль великая" на стихи Роберта Рождественского в исполнении лауреата международных конкурсов Александра Шалунова . Кстати, год назад он так же принимал участие в концертной программе Владимира Девятова "Гуляй, Россия!"