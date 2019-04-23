Станислав Садальский подкрепил свои слова о бездарности Максима Галкина результатами рейтингов передач с участием пародиста. По мнению актера, супруг Аллы Пугачевой не умет вести взрослые программы.

Станислав Садальский подкрепил свои слова о бездарности Максима Галкина результатами рейтингов передач с участием пародиста. По мнению актера, супруг Аллы Пугачевой не умет вести "взрослые программы".Актер Станислав Садальский посвятил очередной пост в своем Instagram критике . Садальский на этот раз не только возмущается бездарностью пародиста, но и утверждает, что передачи с его участием "никто смотреть не хочет". ёВ качестве доказательства Садальский приводит рейтинги телепрограмм канала "Россия 1", из которых делает вывод, что Максим "намазолил всем глаза"."До сих пор не могу понять, за что этот пародист удостоился чести вот уже на протяжении многих лет вести кучу передач?! Которые с треском проваливаются... Артист он, мягко говоря, средний, невыдающийся, отнюдь не Дима Нагиев и даже не Петросян! Да, ему прекрасно удаются пародии на надоевших политиков, имитации голоса и манер Ренаты Литвиновой, но что касается пародий на поющих артистов, то здесь, простите, полный аут. Может быть, Галкин умный, начитанный, добрый малый, но какое это имеет отношение к искусству и ТВ?" – цитирует СадальскогоРанее актер раскритиковал супруга Аллы Пугачевой за попытку "влезть в историю" с Филиппом Киркоровым. Так, Садальский уверен, что "заказное убийство" поп-короля, новость о котором облетела все СМИ, – это пиар-план, придуманный самим же Киркоровым. Но нынешний муж Примадонны , которого затем якобы назвали заказчиком этого убийства, такое бы не потянул.