Штаб Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента на Украине, работает над 8 законопроектами – планируется, что они будут внесены в Верховную раду, как только Зеленский вступит в должность. Об этом сообщил представитель штаба Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.

Штаб Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента на Украине, работает над 8 законопроектами – планируется, что они будут внесены в Верховную раду, как только Зеленский вступит в должность. Об этом сообщил представитель штаба Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.Среди проектов – законы о народовластии, расширении норм прямой демократии, снятии депутатской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и об импичменте, пояснил Разумков.Во втором туре выборов Владимир Зеленский набрал более 73% голосов избирателей (после обработки 97,04% протоколов). У его соперника Петра Порошенко – 24,5%.