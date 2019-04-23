Аниме пользуется большой популярностью по всему миру, число его поклонников растет с каждым днем.

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Аниме является традиционным жанром японского кинематографического искусства. Оно выпускается на основе комиксов, анимационные фильмы имеют особую прорисовку персонажей и замысловатые сюжеты. Все герои имеют очень яркие характеры. Их прорисовка не отличается реалистичностью, в отличает от прорисовки фонов. Они как раз очень даже реалистичны. Название жанра происходит от слова анимация. Аниме очень много почерпнуло от западной мультипликации, однако при этом жанр имеет традиционные японские черты. Он отлично выражает самобытность японского народа.

Среди анимационных сериалов большой популярностью пользуется наруто, этот сериал имеет огромное число поклонников. Действия этого анимационного сериала развиваются в вымышленном мире, который своими реалиями напоминает средневековое японское общество. Здесь вы увидите скрытые поселения и деревни ниндзя. Правит ими всеми Кагэ. Ниндзя должны постоянно сражаться, они выполняют различные миссии, за которые получают плату. Ниндзя имеют разнообразное оружие, которое помогает им в сражениях. Управлять оружием в сражениях ниндзя помогает чакра, она представляет собой особую внутреннюю силу, которая придает сверхъестественные способности бойцам.

Главного героя зовут Наруто Узумаки, в его тело с детства было запечатано демоническое существо Курама. Оно имеет вид лиса с девятью хвостами. Из-за этой особенности другие жители всегда с презрением относились к мальчику. Его родная деревня носит название Коноха. Мальчик с детства мечтал стать ее главой. Он не сумел добиться отличных успехов в школе ниндзя, однако продолжал упорно продвигаться к своей цели. Упорство действительно позволило добиться ему значительный успехов и познать сильнейшие приемы ниндзя.