Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты от правящей партии республики Nur Otan. Выборы президента пройдут 9 июня.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в президенты от правящей партии республики Nur Otan. Бывший лидер Казастана заявил об этом в ходе своего выступления на съезде."Я уверен, что Токаев — тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев", — сказал Назарбаев.Он призвал всех соотечественников поддержать кандидатуру Токаева, так как "это будет безошибочное решение".Делегатам предстоит проголосовать за того или иного предложенного кандидата. Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня, напоминает "Россия 24".Назарбаев, который возглавлял Казахстан почти 30 лет, сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был спикером сената. Досрочные выборы президента пройдут 9 июня.