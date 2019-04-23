Самыми популярными российским регионами для покупки недвижимости помимо Москвы и Петербурга, стали Московская и Ленинградская область, а также Волгоград. Об этом сообщил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Чиновник также напомнил, что зарегистрировать право собственности на недвижимость можно удаленно – для этого необязательно ехать в субъект. При этом еще несколько месяцев назад требовалось личное присутствие для подачи заявления и получения документов.Первая сделка экстерриториальной регистрации произошла с недвижимостью, расположенной в Севастополе, а подача заявления состоялась в Москве.Всего же за 2018 год Федеральная кадастровая палата получила более 300 тысяч заявлений, поданных по экстерриториальному принципу, рассказал Тухтасунов в интервью News.ru.