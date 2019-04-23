Следственный комитет устанавливает обстоятельства ЧП в Химках, где на детской площадке избили ребенка. Там подрались двое детей, и отец одного из них решил отомстить за сына. Дело дошло до скорой помощи и полиции. Снятием побоев закончился и дворовый конфликт в подмосковном Одинцове.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ЧП в Химках, где на детской площадке избили ребенка. Там подрались двое детей, и отец одного из них решил отомстить за сына. Дело дошло до скорой помощи и полиции. Снятием побоев закончился и дворовый конфликт в подмосковном Одинцове."Повалил его на землю и начал на нем, 74 килограмма, прыгать", — рассказывает мать пострадавшего ребенка.Узнав, что на 7-летнего сына напал соседский мальчишка, разбираться во двор вышел отец. Эмоций не сдержал."Попало по переносице. У него пошла кровь. Это, естественно, было неправомерно со стороны моего мужа. Он свою вину не отрицает", — признает Оксана Бычкова.11-летнего Руслана увезли в больницу."Ушиб мягких тканей головы, носовое кровотечение и ссадина лица", — перечисляет полученные ребенком травмы официальный представитель ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.Во дворе продолжают обсуждать произошедшее. Кто-то из взрослых считает, что мальчик получил по заслугам. Говорят, что не по годам крепкий Руслан не дает проходу местной детворе."Моему было восемь лет, Руслану, соответственно, десять. И у нас начались конфликты. Он бил его, конечно", — рассказывает мать мальчика, пострадавшего в стычках с Русланом.На жалобы соседей мать Руслана никак не реагировала, а обратиться в полицию родители так и не собрались.В Одинцове конфликт на детской площадке перерос во взрослую драку.- Сюда!- Убери пистолет!Владлена Воробьева говорит, что пневматический пистолет она достала, когда ее, мужа и дочь начали избивать."Били палкой по спине. Я этого опять-таки не видела. Я только это ощутила. То, что предметом ударили по спине тяжелым. В общем, били ее где-то 4-5 девушек", — рассказывает Владлена Воробьева.А началось все с мелочи: восьмилетняя Алина пожаловалась родителям на двух мальчиков, которые мешали ей играть. Отец отчитал обидчиков. У детей — другая версия."Он взял меня в удушающий, дал мне по лицу. И по башке ударил", — рассказывает ребенок."Девочки нас начали обзывать там", — добавляет второй мальчик.— Так кто первый начал обзываться?— Не говори эти слова!"Девочки! Они подошли ко мне и сказали: давай, крути своими ногами, а то ты получишь люлей!" – разъясняет мальчик.Каждая из сторон обвиняет во всем другую."Лично я взяла палку вот такого размера, поясняет Назиля Бахышова. — Я ее держала в руках для защиты".- А ударил кто первый?- Он меня ударил!- Кулаком ударил?- Да.- Куда, в висок ударил?- В бровь. Вот — бровь. У меня есть бумажки-справки.Правда, показывать документ Бахышовы почему-то не хотят. Говорят, покажут только по запросу суда. Воробьевы показывают справку о сотрясении мозга 8-летней дочери. О том, какие психологические травмы получили дети, похоже, никто не думает."Родители сейчас слишком тревожные, слишком нервные, слишком уставшие. Им некогда вникнуть в суть процесса, в суть ситуации. Реагируют эмоционально, неспокойно, неинтеллектуально, невдумчиво, а просто — с места в карьер!" – констатирует детский психолог Оксана Мищенко.Правоохранительные органы проводят проверку. И с агрессивным поведением родителей теперь будут разбираться следователи.