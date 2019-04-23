Следственный комитет устанавливает обстоятельства ЧП в Химках, где на детской площадке избили ребенка. Там подрались двое детей, и отец одного из них решил отомстить за сына. Дело дошло до скорой помощи и полиции. Снятием побоев закончился и дворовый конфликт в подмосковном Одинцове.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства ЧП в Химках, где на детской площадке избили ребенка. Там подрались двое детей, и отец одного из них решил отомстить за сына. Дело дошло до скорой помощи и полиции. Снятием побоев закончился и дворовый конфликт в подмосковном Одинцове.
"Повалил его на землю и начал на нем, 74 килограмма, прыгать", — рассказывает мать пострадавшего ребенка.
Узнав, что на 7-летнего сына напал соседский мальчишка, разбираться во двор вышел отец. Эмоций не сдержал.
"Попало по переносице. У него пошла кровь. Это, естественно, было неправомерно со стороны моего мужа. Он свою вину не отрицает", — признает Оксана Бычкова.
11-летнего Руслана увезли в больницу.
"Ушиб мягких тканей головы, носовое кровотечение и ссадина лица", — перечисляет полученные ребенком травмы официальный представитель ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.
Во дворе продолжают обсуждать произошедшее. Кто-то из взрослых считает, что мальчик получил по заслугам. Говорят, что не по годам крепкий Руслан не дает проходу местной детворе.
"Моему было восемь лет, Руслану, соответственно, десять. И у нас начались конфликты. Он бил его, конечно", — рассказывает мать мальчика, пострадавшего в стычках с Русланом.
На жалобы соседей мать Руслана никак не реагировала, а обратиться в полицию родители так и не собрались.
В Одинцове конфликт на детской площадке перерос во взрослую драку.
- Сюда!
- Убери пистолет!
Владлена Воробьева говорит, что пневматический пистолет она достала, когда ее, мужа и дочь начали избивать.
"Били палкой по спине. Я этого опять-таки не видела. Я только это ощутила. То, что предметом ударили по спине тяжелым. В общем, били ее где-то 4-5 девушек", — рассказывает Владлена Воробьева.
А началось все с мелочи: восьмилетняя Алина пожаловалась родителям на двух мальчиков, которые мешали ей играть. Отец отчитал обидчиков. У детей — другая версия.
"Он взял меня в удушающий, дал мне по лицу. И по башке ударил", — рассказывает ребенок.
"Девочки нас начали обзывать там", — добавляет второй мальчик.
— Так кто первый начал обзываться?
— Не говори эти слова!
"Девочки! Они подошли ко мне и сказали: давай, крути своими ногами, а то ты получишь люлей!" – разъясняет мальчик.
Каждая из сторон обвиняет во всем другую.
"Лично я взяла палку вот такого размера, поясняет Назиля Бахышова. — Я ее держала в руках для защиты".
- А ударил кто первый?
- Он меня ударил!
- Кулаком ударил?
- Да.
- Куда, в висок ударил?
- В бровь. Вот — бровь. У меня есть бумажки-справки.
Правда, показывать документ Бахышовы почему-то не хотят. Говорят, покажут только по запросу суда. Воробьевы показывают справку о сотрясении мозга 8-летней дочери. О том, какие психологические травмы получили дети, похоже, никто не думает.
"Родители сейчас слишком тревожные, слишком нервные, слишком уставшие. Им некогда вникнуть в суть процесса, в суть ситуации. Реагируют эмоционально, неспокойно, неинтеллектуально, невдумчиво, а просто — с места в карьер!" – констатирует детский психолог Оксана Мищенко.
Правоохранительные органы проводят проверку. И с агрессивным поведением родителей теперь будут разбираться следователи.