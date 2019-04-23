Первая в мире, сложнейшая, уникальная: врачи научно-исследовательского центра имени Шумакова провели пересадку сразу нескольких органов девятилетнему мальчику. Печень и обе доли легкого были в таком состоянии, что самостоятельно дышать и передвигаться он уже не мог.

Первая в мире, сложнейшая, уникальная: врачи научно-исследовательского центра имени Шумакова провели пересадку сразу нескольких органов девятилетнему мальчику. Ребенок страдал от тяжелого генетического заболевания. Печень и обе доли легкого были в таком состоянии, что самостоятельно дышать и передвигаться он уже не мог.Десятки телекамер: медицинскому сообществу еще только предстоит оценить и осознать, какие возможности научная медицина открывает перед практической. Уникальная операция, аналогов в мире нет. Перспективы — захватывающие.Операция прошла успешно, и сейчас, как говорят врачи, маленький Миша уже идет на поправку и чувствует себя хорошо. За время общения с журналистами он встал один раз — мама попросила, чтобы все увидели, какой мужественный, сильный ее мальчик. Он уже может стоять и даже идти. И это настоящее чудо — обреченный, казалось бы, ребенок будет жить.Муковисцидоз — системное генетическое заболевание с тяжелейшими осложнениями. В 9 лет у ребенка цирроз печени, пораженные легкие.— Он просто вставал с кровати, и сразу начиналась дикая одышка, все синело.Пересадка, причем и печени, и легких одновременно (это не удавалось еще никому), для маленького Миши — единственный шанс. И доктор Готье принимает решение. Прямо на операционном столе делают резекцию — уменьшают в размерах донорские органы. 5 часов пересадка печени, потом — легких. Главное, не нарушить кровоток — это уже искусство. 16 часов, и вот она — победа."В мировой практике были попытки выполнять эти вмешательства одновременно, но они были неуспешными. Мы разработали собственный оригинальный протокол, как будем действовать", — рассказывает Сергей Готье, главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.Они сделали невозможное, став первыми и в России, и в мире. За короткий срок российская трансплантология вышла на новый уровень. В 2015 году приняты изменения в законодательство, регулирующие этот вид медицинской помощи. В 30 регионах появились почти 60 центров трансплантологии. Это только начало."Наши дети вынуждены были ездить и оперироваться в других странах. На самом деле, умение наших замечательных хирургов, необходимое оснащение, лекарственные препараты — у нас все это есть! Мы должны это делать сами!" — заявляет Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ.Сегодня у Миши много гостей с подарками.— Мы тобой очень гордимся! Твоей силой воли! Ты умница большой!Самый главный подарок он уже получил — жизнь.