Оборудование для пропуска граждан с электронными визами появилось на главных пограничных пунктах Забайкальского края. Об этом сообщает ГТРК Чита. Безусловно, это повлияет на рост потока туристов на Дальний Восток.

Оборудование для пропуска граждан с электронными визами появилось на главных пограничных пунктах Забайкальского края. Об этом сообщает ГТРК "Чита". Это аэропорт Кадала в Чите и переходы (железнодорожный и автомобильный) рядом с поселком Забайкальск. Он расположен примерно в 50 км от границы с Монголией.Как известно, после вступления в силу Федерального закона, с августа 2017 года на Дальнем Востоке разрешено въезжать на территорию России при наличии электронной визы гражданам 18 стран. На данный момент под действие закона подпадают шесть регионов.С началом лета возможность попасть в страну по электронной визе появится также в аэропортах Читы и Улан-Удэ. Безусловно, это повлияет на рост потока туристов на Дальний Восток.