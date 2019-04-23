Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной команды России по плаванию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет 12-28 июля в южнокорейском Кванджу.

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной команды России по плаванию для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет 12-28 июля в южнокорейском Кванджу.Квалификационным для участия в этих соревнованиях был чемпионат России, который состоялся в бассейне московского СК "Олимпийский". Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания, в состав сборной вошли 38 российских спортсменов – 17 мужчин и 21 женщина.В состав мужской сборной вошли Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Мартин Малютин, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Андрей Николаев, Александр Палатов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Антон Чупков.В составе женской команды выступят Анастасия Авдеева, Вероника Андрусенко, Анна Белоусова, Виктория Белякова, Дарья Васькина, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Софья Лобова, Дарья Муллакаева, Арина Опенышева, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Устинова (Санкт-Петербург), Дарья Устинова (Свердловская область), Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.