Актриса поделилась с поклонниками в Instagram своей проблемой. Настасья Самбурская рассказала, что набрала лишние килограммы.

Актриса поделилась с поклонниками в Instagram своей проблемой. Настасья Самбурская рассказала, чтонабрала лишние килограммы.Артистка опубликовала фотос едой и призналась, что недовольна своей формой. "К сожалению, в связи снавалившимися проблемами, меня слегка разнесло, а совсем скоро пляжный сезон, ая не замужем", – написала одинокая Настасья Самбурская."Объявляю месяцздорового питания перед началом лета! Кто со мной?", – призвала знаменитостьпользователей соцсети. Однако поклонники актрисы удивились подобному сообщению,заявив, что Настасья Самбурская вовсе не поправилась, а ее пост – всего лишьреклама.Были и те, ктозаподозрил Настасью Самбурскую в беременности. "Настасья,Вы самая красивая актриса современности! Но не беременна ли Вы случайно? Или это платье так легло", "Животик что ли?Или это платье так село?", – написали фолловеры. "Ну подождите девять месяцев, тамузнаем", – ответила актриса.Как писали "Дни.ру", ранее заявила, что не смоглареализовать свой творческий потенциал в стенах Московского театра на МалойБронной – и решила петь. НастасьяСамбурская активно выступаетна малых площадках. Готовится сольный концерт новоявленной исполнительницы вСанкт-Петербурге.Отметим, чтосейчас переживает трудный период. Недавно она проиграла суд экс-любовницеактера Александра Головина, а также рассталась в возлюбленным.