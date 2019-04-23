Актриса поделилась с поклонниками в Instagram своей проблемой. Настасья Самбурская рассказала, что
набрала лишние килограммы.
Актриса поделилась с поклонниками в Instagram своей проблемой. Настасья Самбурская рассказала, что
набрала лишние килограммы.
Артистка опубликовала фото
с едой и призналась, что недовольна своей формой. "К сожалению, в связи с
навалившимися проблемами, меня слегка разнесло, а совсем скоро пляжный сезон, а
я не замужем", – написала одинокая Настасья Самбурская.
"Объявляю месяц
здорового питания перед началом лета! Кто со мной?", – призвала знаменитость
пользователей соцсети. Однако поклонники актрисы удивились подобному сообщению,
заявив, что Настасья Самбурская вовсе не поправилась, а ее пост – всего лишь
реклама.
Были и те, кто
заподозрил Настасью Самбурскую в беременности. "Настасья,
Вы самая красивая актриса современности! Но не беременна ли Вы случайно? Или это платье так легло", "Животик что ли?
Или это платье так село?", – написали фолловеры. "Ну подождите девять месяцев, там
узнаем", – ответила актриса.
Как писали "Дни.ру", ранее заявила, что не смогла
реализовать свой творческий потенциал в стенах Московского театра на Малой
Бронной – и решила петь. Настасья
Самбурская активно выступает
на малых площадках. Готовится сольный концерт новоявленной исполнительницы в
Санкт-Петербурге.
Отметим, что
сейчас переживает трудный период. Недавно она проиграла суд экс-любовнице
актера Александра Головина, а также рассталась в возлюбленным.