Ольга Бузова жаловалась на проблемы со здоровьем. Поющая ведущая несколько раз перенесла на ногах простуду, чтобы порадовать выступлениями своих фанатов, что негативно сказалось на ее состоянии.

Ольга Бузова жаловалась на проблемы со здоровьем. Поющая ведущая несколько раз перенесла на ногах простуду, чтобы порадовать выступлениями своих фанатов, что негативно сказалось на ее состоянии.Ольга Бузова отправилась поправлять здоровье в именитую австрийскую клинику. Об этом стало известно после того, как звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сделала публикацию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я всегда говорю, что самое главное – здоровье. И чтобы хорошо и плодотворно работать, нужно давать отдых своему организму", – объявила Ольга Бузова.Дело в том, что за зимние месяцы поющая ведущая несколько раз болела, и ей даже ставили капельницы на дому. Артистка, чей график буквально расписан по минутам на недели вперед, так не хотела разочаровывать поклонников, что выходила на сцену даже с температурой. В итоге, организм Ольги дал серьезный сбой, и она решила поправить здоровье в одной из зарубежных клиник."Приехала на разведку в австрийский центр на полный check up своего организма! Помимо анализов, которые я буду сдавать, для меня подготовили и программу Антистресс и Детокс, в которую входят массажи, обертывания; посещение косметолога, дерматолога, прогулки и всевозможные процедуры (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Ольга Бузова.Она отметила, что пробудет в клинике всего пару дней, хотя ей рекомендовали остаться на неделю. Но поющая ведущая слишком занята. Звезда "Дома-2" выложила несколько фото из больницы, а также с прогулки, которую осуществляла с помощью специальных палок."А вы знали, что ходить полезнее, чем бегать? Вот и сегодня я решила погулять на свежем воздухе с палочками Скандинавскую ходьбу принято относить к кардиотренировкам, способствующим снижению веса и стабилизации работы сердечно-сосудистой системы. При ходьбе с палками, нагрузка в равной степени распределяется между ногами, руками, спиной и плечами. А вообще в целом скандинавская ходьба с палками укрепляет весь организм", – поведала Ольга Бузова.