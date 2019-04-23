На днях Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в честь своего юбилея. А потом с самыми близкими и друзьями погуляла в ресторане.

На днях Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в честь своего юбилея. А потом с самыми близкими и друзьями погуляла в ресторане.15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. 17 апреля Примадонна в Кремле дала первый за десять лет концерт, который больше напоминал спектакль из-за обилия игровых моментов и сценок. Артистка, несмотря на почтенный возраст, много двигалась по сцене с подтанцовкой и даже пела вживую.Затем, спустя несколько дней, артистка закатила вечеринку в одном из ресторанов, куда пригласила родственников и друзей. Не обошлось и без высоких гостей. Говорят, чествовали Примадонну политики Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев с супругой Светланой. По некоторым данным, потратила около миллиона рублей на банкет.А сейчас появилась информация о состоянии Примадонны. По словам продюсера Марка Рудинштейна, положение артистки оставляет желать лучшего. Кинодеятель в последнее время тоже жалуется на проблемы со здоровьем. "У меня диабет, вот и худею. Уже десять лет на инсулине. Часто лежу в больнице. Это нельзя, то нельзя – кому нужна такая жизнь? Вот и позволяю себе иногда маленькие слабости – мороженое, например. У Пугачевой тоже диабет – и тоже, говорят, она плоха", – цитирует Марка Рудинштейна .По его данным, состояние и легендарного актера вызывает опасения. "Он только вышел из больницы и сейчас опять туда попал. У него тоже диабет страшный. В общем, со здоровье его плохо. Даже очень плохо", – констатировал продюсер.