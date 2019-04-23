График отключения горячей воды в Москве в 2019 году обнародован коммунальными службами. Ознакомиться с информацией можно на специальном сайте.

График отключения горячей воды в Москве в 2019 году обнародован коммунальными службами. Ознакомиться с информацией можно на специальном сайте.Стал известен график отключения горячей воды в Москве 2019. Профилактические работы коммунальщики начнут проводить уже с 13 мая, говорится в сообщении пресс-службы Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).Завершиться перил отключений в августе. В летний период управляющие организации проводят не тоько профилактику, но и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.По данным пресс-службы, узнать дату начала и продолжительность отключения горячей воды можно на информационном сервисе на МОЭК.В компании подчеркнули, что график отключения горячей воды в Москве 2019 предполагает, что жители каждого дома в столице будут терпеть неудобства максимум 10 дней. При этом до 2011 года воду отключали на 14 дней, а еще раньше – на 21 день, напоминают в МОЭК.Горячее водоснабжение и отопление входят в единую систему, поэтому отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки системы столицы к следующему отопительному сезону, подчеркивают в коммунальщики.Дата начала отключений определяется, исходя из средней температуры воздуха: температура на улице должна держаться выше восьми градусов тепла пять дней подряд, добавляет телеканал .