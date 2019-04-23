23.04.2019

2019-04-23 08:20:40

Оскароносный продюсер скончался после тяжелой болезни

Известный продюсер Стив Голин ушел из жизни в возрасте 64 лет. Он скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком.



Стив Голин запомнился зрителям как продюсер лент "Выживший", "Вечное сияние чистого разума", "Вавилон", "Быть Джоном Малковичем" и "Игра". За работу над фильмом "В центре внимания" он был удостоен премии "Оскар", передает