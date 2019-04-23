Сын артистки Евгений стал героем ток шоу Прямой эфир Андрея Малахова на телеканале Россия 1. На ней осуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.

Сын артистки Евгений сталгероем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале"Россия 1". На ней осуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни ИринаЦывина.В программе былипоказаны кадры с похорон Цывиной. Проститься с актрисой приехала и ее дочьЗинаида, которая живет с отцом заграницей. Появилась в студии и крестная дочьвдовы известного актера Евгения Евстигнеева – Саша Клименко.Выяснилось,что Ирина Цывина даже прописала девушку в своей квартире. Наследник умершейартистки показал, что настроен к ней враждебно. "У мамы так сложилось, чтоте, кто алкоголь ей носит, становились ее друзьями", – заявил Евгений.Оказалось, чторегистрацию Саша с Ириной Цывиной сделали без ведома сына актрисы. Евгенийузнал о существовании девушки только после того, как вернулся из армии. "Этовсе делалось втихаря от меня", – поделился молодой человек. Он добавил, чтобольше Клименко не прописана в квартире.Также на передаче сталоизвестно, что в прошлом году Ирина Цывина смогла бросить пить. Незадолго до смерти,на дне рождении подруги, она не притрагивалась к алкоголю. Близкая приятельницазвезды Ольга Спиркина рассказала, что актриса принимала таблетки.Другие друзья подтвердили, что ранее она выпивала. Однако, по их словам, в последнеевремя знаменитость изменилась и будто светилась от счастья.Напомним, умерла 18 апреля. Прощание с заслуженной артисткой России состоялось 22 апреля. Причиной смертистала кардиомиопатия.