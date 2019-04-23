Сын артистки Евгений стал
героем ток шоу Прямой эфир Андрея Малахова на телеканале
Россия 1. На ней осуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина
Цывина.
Сын артистки Евгений стал
героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале
"Россия 1". На ней осуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина
Цывина.
В программе были
показаны кадры с похорон Цывиной. Проститься с актрисой приехала и ее дочь
Зинаида, которая живет с отцом заграницей. Появилась в студии и крестная дочь
вдовы известного актера Евгения Евстигнеева – Саша Клименко.
Выяснилось,
что Ирина Цывина даже прописала девушку в своей квартире. Наследник умершей
артистки показал, что настроен к ней враждебно. "У мамы так сложилось, что
те, кто алкоголь ей носит, становились ее друзьями", – заявил Евгений.
Оказалось, что
регистрацию Саша с Ириной Цывиной сделали без ведома сына актрисы. Евгений
узнал о существовании девушки только после того, как вернулся из армии. "Это
все делалось втихаря от меня", – поделился молодой человек. Он добавил, что
больше Клименко не прописана в квартире.
Также на передаче стало
известно, что в прошлом году Ирина Цывина смогла бросить пить. Незадолго до смерти,
на дне рождении подруги, она не притрагивалась к алкоголю. Близкая приятельница
звезды Ольга Спиркина рассказала, что актриса принимала таблетки.
Другие друзья подтвердили, что ранее она выпивала. Однако, по их словам, в последнее
время знаменитость изменилась и будто светилась от счастья.
Напомним, умерла 18 апреля. Прощание с заслуженной артисткой России состоялось 22 апреля. Причиной смерти
стала кардиомиопатия.