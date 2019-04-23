О новом украинском лидере нужно будет судить по делам, а не по обещаниям. Так прокомментировал итоги выборов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

О новом украинском лидере нужно будет судить по делам, а не по обещаниям. Так прокомментировал итоги выборов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что о поздравлении Путина Зеленскому, так же как и о возможности совместной работы, пока рано говорить, передает телеканал "Россия 24". "Судить можно будет только по конкретным делам", — отметил Песков.Он также напомнил, что легитимность выборов на Украине была "поставлена под вопрос", так как три миллиона граждан Украины, проживающие в России, проголосовать не смогли.