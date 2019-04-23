Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт. Артистка торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа. Менеджер певицы Маргарита Соколова написала в Инстаграме, что сейчас самое страшное уже позади и ситуация под полным контролем.

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт. Артистка торопилась на рейс, чтобы успеть на съемки клипа, передает РИА Новости.Менеджер певицы Маргарита Соколова написала в "Инстаграме", что сейчас "самое страшное уже позади и ситуация под полным контролем".По ее словам, Мариной занимаются лучшие врачи, однако по их прогнозам до 20 чисел мая певица будет находиться на реабилитации.Менеджер артистки также сообщила, что запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь."Обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить", — пообещала Соколова и опубликовала снимок МакSим из больничной палаты.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) 22 Апр 2019 в 10:35 PDT