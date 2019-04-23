Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.О том, что певица МакSим попала в автомобильную аварию, сообщил ее официальный представитель. "На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа "Абонент не доступен" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил менеджер Марины Максимовой Маргарита Соколова.К счастью, по словам пресс-секретаря артистки, "все самое страшное позади", однако о выступлениях ее пока нет и речи. "Ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи – спасибо им огромное! Мы надеялись на более быстрое востановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесем на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе", – пообещал представитель популярной артистки на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Материал дополняется