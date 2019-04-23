Исполнительница обратилась к подписчикам на своей странице в
Instagram. Певица Зара попросила пользователей
соцсети не пропустить фестиваль бездомных животных.
Исполнительница обратилась к подписчикам на своей странице в
Instagram. Певица Зара попросила пользователей
соцсети не пропустить фестиваль бездомных животных.
Знаменитость
неравнодушна к братьям нашим меньшим, оставшимся без хозяев. Она решила привлечь
внимание общественности к данной проблеме. В своем микроблоге певица Зара анонсировала
фестиваль приютских животных WOOF в Москве.
По словам звезды, на
мероприятии будет представлено свыше 150 собак и 200 кошек из частных и
муниципальных приютов. "Среди них будет и Виола,
нежная и ласковая собачка, здоровая, привитая собачка, которая ждет и надеется
стать домашней", – написала певица Зара. При этом она сопроводила свой пост
трогательными снимками с в обнимку с дворняжкой.
Кроме того, артистка
подчеркнула, что прекрасно понимает тех, кто пока не готов взять на себя такую
ответственность. Но в этом случае неравнодушные люди могут принести животным корм,
лекарства, подстилки или поводки. дала понять, что приветствуется любая
помощь.
Поклонники
высказали свое восхищение ее отношением к бездомным животным. "У Вас есть сердце. И оно огромное", "Какое
хорошее дело", "Зара, спасибо вам большое, что рассказали про
этот фестиваль! Обязательно приду и возьму себе питомца", "Дай Бог Вам здоровья,
что помогаете животным!!!", – прокомментировали пост звезды фолловеры.