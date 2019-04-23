Исполнительница обратилась к подписчикам на своей странице в Instagram. Певица Зара попросила пользователей соцсети не пропустить фестиваль бездомных животных.

Исполнительница обратилась к подписчикам на своей странице вInstagram. Певица Зара попросила пользователейсоцсети не пропустить фестиваль бездомных животных.Знаменитостьнеравнодушна к братьям нашим меньшим, оставшимся без хозяев. Она решила привлечьвнимание общественности к данной проблеме. В своем микроблоге певица Зара анонсировалафестиваль приютских животных WOOF в Москве.По словам звезды, намероприятии будет представлено свыше 150 собак и 200 кошек из частных имуниципальных приютов. "Среди них будет и Виола,нежная и ласковая собачка, здоровая, привитая собачка, которая ждет и надеетсястать домашней", – написала певица Зара. При этом она сопроводила свой посттрогательными снимками с в обнимку с дворняжкой.Кроме того, артисткаподчеркнула, что прекрасно понимает тех, кто пока не готов взять на себя такуюответственность. Но в этом случае неравнодушные люди могут принести животным корм,лекарства, подстилки или поводки. дала понять, что приветствуется любаяпомощь.Поклонникивысказали свое восхищение ее отношением к бездомным животным. "У Вас есть сердце. И оно огромное", "Какоехорошее дело", "Зара, спасибо вам большое, что рассказали проэтот фестиваль! Обязательно приду и возьму себе питомца", "Дай Бог Вам здоровья,что помогаете животным!!!", – прокомментировали пост звезды фолловеры.