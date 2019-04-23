Менеджер артистки Маргарита Соколова раскрыла детали аварии. Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой несчастного случая.

Менеджер артистки МаргаритаСоколова раскрыладетали аварии. Певица МакSим(настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой несчастного случая.Исполнительницапопала в аварию за рубежом. Автомобиль, в котором находилась звезда, занесло наскользкой дороге."Все этопроизошло не в России. Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо,что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр. Артисткаполучила множество ушибов", – цитирует менеджера певицы МакSим сайт радиостанции "Говорит Москва". "Славабогу, не задеты жизненно важные органы", – рассказала Маргарита Соколова.Также она пояснила, что сейчас артистка находится в стабильном состоянии. Врачиборются за ее здоровье. Менеджерпевицы МакSим выразила надежду на то, что вскоре исполнительница сможет самапрокомментировать произошедшее. По ее словам, артистка передает всем привет и благодарностьза поддержку.Отметим, что сейчас на творческом подъеме. После расставания с супругомона с головой окунулась в работу. Звезда призналась, что избавилась от"нездоровых отношений" и чувствует себя отлично. По словам артистки,теперь она рада тому, как складывается ее судьба. Ведь отношения с избранникомприносили ей только боль.Как писали "Дни.ру",новый возлюбленный, имени которого не разглашала, появился у нее в прошлом году, когда артистка устроила себе творческийотпуск.