Менеджер артистки Маргарита
Соколова раскрыла
детали аварии. Певица МакSим
(настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой несчастного случая.
Менеджер артистки Маргарита
Соколова раскрыла
детали аварии. Певица МакSим
(настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой несчастного случая.
Исполнительница
попала в аварию за рубежом. Автомобиль, в котором находилась звезда, занесло на
скользкой дороге.
"Все это
произошло не в России. Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо,
что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр. Артистка
получила множество ушибов", – цитирует менеджера певицы МакSим сайт радиостанции "Говорит Москва". "Слава
богу, не задеты жизненно важные органы", – рассказала Маргарита Соколова.
Также она пояснила, что сейчас артистка находится в стабильном состоянии. Врачи
борются за ее здоровье. Менеджер
певицы МакSим выразила надежду на то, что вскоре исполнительница сможет сама
прокомментировать произошедшее. По ее словам, артистка передает всем привет и благодарность
за поддержку.
Отметим, что сейчас на творческом подъеме. После расставания с супругом
она с головой окунулась в работу. Звезда призналась, что избавилась от
"нездоровых отношений" и чувствует себя отлично. По словам артистки,
теперь она рада тому, как складывается ее судьба. Ведь отношения с избранником
приносили ей только боль.
Как писали "Дни.ру",
новый возлюбленный, имени которого не разглашала, появился у нее в прошлом году, когда артистка устроила себе творческий
отпуск.