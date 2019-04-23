В ГБОУ Школа «Бескудниково» полицейские Северного округа побеседовали с учащимися...

В рамках мероприятия оперуполномоченными ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве майором полиции Дмитрием Гришиным, лейтенантом полиции Олегом Ереминым, инспектором ОДН ОМВД России по району Бескудниково лейтенантом полиции Ириной Мальцевой совместно с консультантом управы Бескудниковского района Ириной Зенкиной, советником управы Бескудниковского района Ириной Корабельниковой была проведена лекция для учеников 7-9 классов.Ирина Мальцева рассказала о порядке наступления уголовной и административной ответственности в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста. Оперуполномоченные ОНК проинформировали о вреде потребления наркотических средств и об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.Консультант и советник управы Бескудниковского района проинформировала ребят об их правах и обязанностях.Сотрудники школы отметили важность такой профилактической работы, а учащиеся поблагодарили полицейских за беседу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29