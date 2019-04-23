В матче 33-го тура чемпионата Испании Валенсия на выезде обыграла Бетис со счетом 2:1. Российский полузащитник летучих мышей Денис Черышев вышел с первых минут, однако на 34-й минуте получил травму и не смог завершить встречу.

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Бетис" со счетом 2:1. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев вышел с первых минут, однако на 34-й минуте получил травму и не смог завершить встречу.Предварительное обследование показало, что россиянин избежал серьезной травмы – ему диагностировали растяжение. Но затем 28-летний хавбек прошел более углубленное обследование, которое выявило у него повреждение связочной капсулы в правом колене, а также перелом плато большеберцовой кости.Таким образом, Черышев в этом сезоне уже не сможет помочь своей команде, которая за пять игр до конца чемпионата с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице.Россиянин в составе "летучих мышей" в текущем сезоне принял участие в 41-м матче во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Также на его счету девять голов и две передачи в 22 играх за сборную России.