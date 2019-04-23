Уследить за скандалами в жизнь знаменитостей подчас бывает очень сложно. Чтобы решить эту проблему, Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года.

Уследить за скандалами в жизнь знаменитостей подчас бывает очень сложно. Чтобы решить эту проблему, "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года.21 апреля британскому монарху Елизавете II исполнилось 93 года. Но и в праздничный день герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли забыть старые обиды.Конфликт королевских особ разгорелся настолько, что бывшей актрисе придется уехать из Соединенного Королевства на несколько лет. Вместе с супругом герцогиня отправится в Африку, чтобы работать с благотворительными организациями.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года, читайте в и специальных .