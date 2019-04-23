Предварительный ущерб от пожаров в Забайкалье оценивается в 280 миллионов рублей. Пожары полыхали в 17 населенных пунктов, огнем уничтожены 94 жилых дома.

Предварительный ущерб от пожаров в Забайкалье оценивается в 280 миллионов рублей.По уточненным данным МЧС, огнем уничтожены 94 жилых дома. Пожары полыхали в 17 населенных пунктов. Ожоги и различные травмы получили 34 человека, из них четверо находятся в реанимации.Как сообщает "Россия 24", на тушении пожаров работает усиленная группировка. В ее составе 835 человек, более сотни единиц техники, в том числе девять пожарных поездов, а также два самолета Бе-200. Степь горит на площади более двадцати тысяч гектаров.В ближайшие часы в крае ждут ухудшения погоды, а также усиления ветра до 40 метров в секунду. Это может осложнить борьбу с огнем. Объявлено штормовое предупреждение. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.