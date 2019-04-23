В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды Asos и самого богатого человека Дании 46-летнего Андерса Холча Повлсена.

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей крупнейшего акционера британского онлайн-ритейлера одежды Asos и самого богатого человека Дании 46-летнего Андерса Холча Повлсена.Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал телеканал BBC News.Отмечается, что семья прилетела из Дании в Шри-Ланку на пасхальные праздники.У Повлсена, чье состояние оценивается в 5 миллиардов 700 миллионов долларов, и его жены в свое время родилось четверо детей: Альма, Астрид, Агнес и Альфред. Кто именно из них погиб, не сообщается.21 апреля на Шри-Ланке восемь террористов-смертников подорвали себя в дорогих отелях в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также в христианских церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.В результате атаки погибли 290 человек, почти 500 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших не менее 30 иностранных граждан – в основном, туристы.