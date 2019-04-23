Каноническая Украинская православная церковь может сохранить свое имя. Процесс ее принудительного переименования приостановил Окружной административный суд Киева. Суд удовлетворил иск Киевской митрополии к Минкульту Украины.

Каноническая Украинская православная церковь может сохранить свое имя. Процесс ее принудительного переименования приостановил Окружной административный суд Киева. Суд удовлетворил иск Киевской митрополии к Минкульту Украины.Суд пришел к выводу, что до решения дела по существу, принудительное переименование УПЦ может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица. К рассмотрению спора в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций, сообщает ТАСС.Законопроект о внесении изменений в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях" Верховная рада Украины приняла 20 декабря 2018 года. По этому закону переименована должна быть не только Украинская православная церковь. Минкультуры потребовало также переименовать в связи с этими поправками в законы Русскую истинно-православную церковь, Русскую старообрядческую церковь, Русскую древлеправославную церковь, Русскую православную старообрядческую церковь.По закону, религиозные организации должны изменить названия в течение трех месяцев после принятия нового закона, а затем подать документы в Минюст на перерегистрацию. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл назвал этот законопроект безумным.При этом Конституция Украины предусматривает, что церковь и религиозные организации в стране должны быть отделены от государства. Более того, в основном законе декларируется принцип невмешательства государства в их деятельность. Здесь же записано, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом: нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.