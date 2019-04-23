Главы Европейского совета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер пообещали и дальше поддерживать Украину. Они пожелали новоиспеченному политику успешной работы. Однако в большинстве мировых СМИ к триумфу Зеленского отнеслись с долей иронии.

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер пообещали и дальше поддерживать Украину. Они пожелали новоиспеченному политику успешной работы. Однако в большинстве мировых СМИ к триумфу Зеленского отнеслись с долей иронии. А где-то, как, например, в немецкой газете Frankfurter Allgemeine и вовсе назвали фантастикой.Короткий медовый месяц с властью, а после – тяжелая работа по преодолению массы проблем, которые стоят перед страной. Так оценивают победу Владимира Зеленского на украинских президентских выборах журналисты интернет-портала CNN.Китайская China Daily рассматривает фигуру Зеленского как собирательный образ борца с политическим истеблишментом. Авторы статьи перечисляют предвыборные обещания победителя – и задаются вопросом, сможет ли он провести необходимые стране реформы и урегулировать конфликт на юго-востоке.Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung констатировала: победив на выборах, Владимир Зеленский совершил невозможное. Воплотил в жизнь путь своего киногероя из сериала "Слуга народа", где простой учитель совершает карьерный скачок до высшего государственного поста.Ну а французская Le Monde довольно категорично назвала итоги выборов прыжком в неизвестность. По мнению авторов, украинцы голосовали не столько за новичка в политике Зеленского, сколько против наследия Порошенко – коррупции, войны и бедности. Однако журналисты выразили тревогу неопределенностью, которую добавил в политику Киева приход к власти актера и шоумена.Британские газеты, тем временем, пытаются понять, почему опытный политик проиграл новичку. Победу Зеленского Independent называет унижением для Порошенко. А отказ Украины от прежнего лидера журналисты сравнивают с отказом от вредной привычки.Похожий заголовок рассказывает об украинских выборах и на сайте BBC. Результаты голосования там сравнивают с массовым протестом населения против действующей власти. По мнению аналитиков, оптимистичные настроения долго не продержатся – так что президенту придется приложить массу усилий, чтобы действительно изменить ситуацию в стране.