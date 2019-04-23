Отметившая 70-летний юбилей Примадонна полна энергии и готовит для поклонников сюрприз. В этом уверена таролог Сюзанна Андреевна.

Отметившая 70-летний юбилей Примадонна полнаэнергии и готовит для поклонников сюрприз. В этом уверена таролог"По личному раскладу я вижу, что Алла Борисовна полнаэнергии и оптимизма. У нее много целей, которых она хочет достигнуть", -поделилась с "Дни.ру" ясновидящая. Также она предсказала Примадонне путешествие."Она отправится со своей семьей для нового какого-товдохновения, связанного с ее творчеством. Я вижу, что в этом году в ее карьеребудет что-то новое, что приятно удивит ее поклонников", – заявила Сюзанна Андреевна.По ее словам, Алла Пугачева в этом году исполнит новый хит.Рассказала ясновидящая и о личной жизни певицы. Здесь,по ее словам, у царят полная гармония и идиллия. Тарологотметила, что Примадонна выстраивала их долгое время. "Сейчас она находится вабсолютном балансе и взаимопонимании со своим супругом", – констатировалаСюзанна Андреевна.Накануне юбилея юморист Максим Галкин дал откровенное интервью о супруге. Несмотряна лидерские качества Алла Пугачева уступает место артисту, когда дело касаетсясемьи. "Когда к нам приходят гости, она всегда сажает меня во главу столаи всегда подчеркивает, что я хозяин дома", – заключил он.