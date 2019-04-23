Отметившая 70-летний юбилей Примадонна полна
энергии и готовит для поклонников сюрприз. В этом уверена таролог Сюзанна Андреевна.
Отметившая 70-летний юбилей Примадонна полна
энергии и готовит для поклонников сюрприз. В этом уверена таролог
"По личному раскладу я вижу, что Алла Борисовна полна
энергии и оптимизма. У нее много целей, которых она хочет достигнуть", -
поделилась с "Дни.ру" ясновидящая. Также она предсказала Примадонне путешествие.
"Она отправится со своей семьей для нового какого-то
вдохновения, связанного с ее творчеством. Я вижу, что в этом году в ее карьере
будет что-то новое, что приятно удивит ее поклонников", – заявила Сюзанна Андреевна.
По ее словам, Алла Пугачева в этом году исполнит новый хит.
Рассказала ясновидящая и о личной жизни певицы. Здесь,
по ее словам, у царят полная гармония и идиллия. Таролог
отметила, что Примадонна выстраивала их долгое время. "Сейчас она находится в
абсолютном балансе и взаимопонимании со своим супругом", – констатировала
Сюзанна Андреевна.
Накануне юбилея юморист Максим Галкин дал откровенное интервью о супруге. Несмотря
на лидерские качества Алла Пугачева уступает место артисту, когда дело касается
семьи. "Когда к нам приходят гости, она всегда сажает меня во главу стола
и всегда подчеркивает, что я хозяин дома", – заключил он.