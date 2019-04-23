Президент России Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, который прошли 19 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не смотрел дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, который прошли 19 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.В тот момент, когда шли дебаты, Путин "занимался делами Забайкальского края", пояснил Песков. Запись президенту передали, но успел ли он ее посмотреть, его пресс-секретарь не знает.19 апреля Путин разговаривал по телефону с главой МЧС Евгением Зиничевым – он выслушал доклад о мерах, которые ведомство предпринимает для борьбы с лесными пожарами в Забайкалье.Выборы президента прошли на Украине 21 апреля. По итогам обработки 99% протоколов, побеждает Владимир Зеленский, набравший 73,21% голосов. Его соперник Петр Порошенко получил 24,46% голосов избирателей.