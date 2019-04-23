Сегодня на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9 — 6,3. Очаг природного явления залегал на глубине 40 километров неподалеку от Манилы.

Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3.Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.Больше всего пострадала инфраструктура столицы островного государства: в городе потрескался асфальт, в некоторых районах отключено электричество и подача воды. Закрыто метро, поступают сообщения о повреждениях в местном Аэропорту.К настоящему времени подтверждена гибель пяти человек.