"Даллас Старз" в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Нэшвилл Предаторз" сломил сопротивление соперника в овертайме и вышел четвертьфинал Кубка Стэнли. На своей площадке "звезды" взяли верх над "хищниками" со счетом 2:1.Российский форвард хозяев льда Александр Радулов принял участие в победной шайбе команды. Он ассистировал Джону Клингбергу, который вывел "звезд" в следующий раунд плей-офф. Также за "Старз" отличился Блэйк Комо. У "Нэшвилла единственный гол оказался на счету Остина Уотсона.That's all she wrote! Klingberg wins it for the Stars in OT! #GoStars | #StanleyCup pic.twitter.com/KLSoSBIh7P— Dallas Stars (@DallasStars) 23 апреля 2019 г."Даллас" выиграл серию со счетом 4:2. В четвертьфинале команда Александра Радулова сразится с "Сент-Луис Блюз".