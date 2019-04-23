Отказ от завтрака оказался смертельно опасной привычкой.
Врачи советуют не рисковать и не пропускать утренний прием пищи.
Отказ от завтрака оказался смертельно опасной привычкой.
Врачи советуют не рисковать и не пропускать утренний прием пищи.
Риск преждевременной смерти у людей, которые , возрастает почти на 90%, утверждает доктор Вэй Бао из университета
Айовы. Систематический пропуск утреннего приема пищи может привести к развитию
инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Американские ученые учитывали данные опросов 6500 пациентов
в возрасте от 40 до 75 лет. В исследовании не учитывалось, что именно люди едят
на завтрак.
"Наша работа показала связь между пропуском завтрака и
риском преждевременной смерти, но это не значит, что отказ от завтрака
обязательно приводит к таким последствиям. Определить, действительно ли сокращает продолжительность жизни, и почему существует такая связь, помогут
дальнейшие исследования", – говорится в материале, опубликованном в журнале
Американского колледжа кардиологов.
Изучено только воздействие приема пищи по утрам или на организм и здоровье человека. Среди побочных явлений исключения
из рациона завтрака исследователи назвали риск ожирения, повышения холестерина,
диабета, метаболического синдрома и высокого кровяного давления, передает
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