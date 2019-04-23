Отказ от завтрака оказался смертельно опасной привычкой. Врачи советуют не рисковать и не пропускать утренний прием пищи.

Отказ от завтрака оказался смертельно опасной привычкой.Врачи советуют не рисковать и не пропускать утренний прием пищи.Риск преждевременной смерти у людей, которые , возрастает почти на 90%, утверждает доктор Вэй Бао из университетаАйовы. Систематический пропуск утреннего приема пищи может привести к развитиюинсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.Американские ученые учитывали данные опросов 6500 пациентовв возрасте от 40 до 75 лет. В исследовании не учитывалось, что именно люди едятна завтрак."Наша работа показала связь между пропуском завтрака ириском преждевременной смерти, но это не значит, что отказ от завтракаобязательно приводит к таким последствиям. Определить, действительно ли сокращает продолжительность жизни, и почему существует такая связь, помогутдальнейшие исследования", – говорится в материале, опубликованном в журналеАмериканского колледжа кардиологов.Изучено только воздействие приема пищи по утрам или на организм и здоровье человека. Среди побочных явлений исключенияиз рациона завтрака исследователи назвали риск ожирения, повышения холестерина,диабета, метаболического синдрома и высокого кровяного давления, передает