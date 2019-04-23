Российские врачи впервые в мире провели успешную трансплантацию сразу двух органов - печени и легких, девятилетнему ребенку, больному муковисцидозом.

Российские врачи впервые в мире провели успешную трансплантацию сразу двух органов — печени и легких, девятилетнему ребенку, больному муковисцидозом.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.Муковисцидоз – тяжелое наследственное заболевание, поражающее легкие, печень, кишечник и поджелудочную железу. Из-за сложнейшего недуга маленький пациент с трудом передвигался в пределах палаты, не мог находиться без постоянного притока кислорода. Кроме того, у ребенка начался цирроз печени.Скворцова подчеркнула, что команда врачей во главе с академиком Сергеем Готье сумела справиться со сложнейшей задачей: для маленького ребенка, который весит всего 30 килограммов нашли подходящие органы, которые были пересажены в ходе 16-часовой операции несколькими бригадами хирургов.