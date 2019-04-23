Роскачество к Пасхе 2019 года проверило куриные яйца. По одному из параметров – прочности – итоги испытаний оказались
неутешительными.
Роскачество к Пасхе 2019 года проверило куриные яйца. По одному из параметров – прочности – итоги испытаний оказались
неутешительными.
В преддверии яйца высшей и отборной
категории решили проверить по 35 показателям качества и безопасности. Патогенных
организмов в протестированных продуктах не обнаружено. Специалисты не выявили в
исследованных яйцах тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного
количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.
Неутешительными оказались лишь результаты проверки яиц на
прочность. Испытание, которому подвергся набирающий популярность к Пасхе-2019
продукт, эксперты максимально приблизили к реальным условиям. Яйца просто
роняли с 30-сантиметровой высоты.
Лучше всего непростой тест выдержали упаковки яиц "Птицефабрики
"Атемарская". А вот при испытании продукции "Птицефабрики
"Молодежная" разбился весь десяток. Как выяснилось в результате испытаний перед , лучше всего
держат удар картонные упаковки.
Специалисты Роскачества проверили также возраст яиц – его можно определить, измерив расстояние между белком и внутренней стенкой скорлупы (со временем содержимое яйца "усыхает"). Самой свежей была признана продукция восьми торговых марок. Остальные яйца, как пояснили в организации, нельзя назвать несвежими, но они явно залежались на прилавке, передает ТАСС.
Свои рекомендации к выпустил и Роспотребнадзор.
В ведомстве призвали россиян мыть яйца с мылом перед приготовлением. Покупать
эксперты советуют только свежие, ровные и гладкие яйца. Варить их нужно не
менее 10 минут с момента закипания воды.