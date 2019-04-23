Роскачество к Пасхе 2019 года проверило куриные яйца. По одному из параметров – прочности – итоги испытаний оказались неутешительными.

Роскачество к Пасхе 2019 года проверило куриные яйца. По одному из параметров – прочности – итоги испытаний оказалисьнеутешительными.В преддверии яйца высшей и отборнойкатегории решили проверить по 35 показателям качества и безопасности. Патогенныхорганизмов в протестированных продуктах не обнаружено. Специалисты не выявили висследованных яйцах тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенногоколичества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.Неутешительными оказались лишь результаты проверки яиц напрочность. Испытание, которому подвергся набирающий популярность к Пасхе-2019продукт, эксперты максимально приблизили к реальным условиям. Яйца простороняли с 30-сантиметровой высоты.Лучше всего непростой тест выдержали упаковки яиц "Птицефабрики"Атемарская". А вот при испытании продукции "Птицефабрики"Молодежная" разбился весь десяток. Как выяснилось в результате испытаний перед , лучше всегодержат удар картонные упаковки.Специалисты Роскачества проверили также возраст яиц – его можно определить, измерив расстояние между белком и внутренней стенкой скорлупы (со временем содержимое яйца "усыхает"). Самой свежей была признана продукция восьми торговых марок. Остальные яйца, как пояснили в организации, нельзя назвать несвежими, но они явно залежались на прилавке, передает ТАСС.Свои рекомендации к выпустил и Роспотребнадзор.В ведомстве призвали россиян мыть яйца с мылом перед приготовлением. Покупатьэксперты советуют только свежие, ровные и гладкие яйца. Варить их нужно неменее 10 минут с момента закипания воды.