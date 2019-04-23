Российский вратарь канадского клуба Саджино Спирит Иван Просветов получил дисквалификацию на пять матчей за бросок шайбы в болельщиков. Инцидент с участием россиянина произошел в матче Хоккейной лиги Онтарио (OHL) против Гуэлф Шторм.

Российский вратарь канадского клуба "Саджино Спирит" Иван Просветов получил дисквалификацию на пять матчей за бросок шайбы в болельщиков. Инцидент с участием россиянина произошел в матче Хоккейной лиги Онтарио (OHL) против "Гуэлф Шторм".В результате атаки соперника Просветов отразил удар, после чего вдруг подкинул шайбу и клюшкой по-бейсбольному отправил игровой снаряд на трибуну, сообщает "Россия 24". Судьи матча не оценили жест игрока и удалили его до конца встречи.Позже поступок Просветова рассмотрели в руководстве лиге и по результатам заседания россиянина решили отстранить от участия в пяти последующих играх "Саджино". В Континентальной хоккейной лиге Просветов принадлежит СКА.