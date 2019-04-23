На парковке в Шанхае загорелся электромобиль Tesla Model S. Рядом не было никого из людей, и по этой причине никто не пострадал. Видео инцидента, опубликованное в минувшее воскресенье, набрало десятки миллионов просмотров и привлекло пристальное внимание компании-производителя.

На парковке в Шанхае загорелся электромобиль Tesla Model S. Пламя погубило еще три автомобиля, стоящих рядом. Видео инцидента, опубликованное в минувшее воскресенье, набрало десятки миллионов просмотров.Местные СМИ оперативно разыскали владельца сгоревшего электромобиля. По его словам, аккумуляторы машины были полностью заряжены за несколько часов до пожара, и в момент инцидента Model S стояла отключенная от электрической сети.A video that has gone viral shows a #TeslaModelS parked in a garage starting to emit smoke before bursting into flames in Shanghai on Sunday, leaving 3 vehicles burnt out. Afterward, @Tesla issued a statement, saying it has dispatched a team to the scene. pic.twitter.com/I9J43NWtLm— People's Daily, China (@PDChina) 22 апреля 2019 г.Рядом никто не находился, что доказывают кадры, снятые камерой наблюдения: огонь возник внезапно под машиной — батарея находится в самой нижней ее точке — и мгновенно охватил весь электромобиль.Компания Tesla уже заинтересовалась инцидентом и направила своих специалистов для расследования. Ранее производитель неоднократно зяавлял, что риск возгорания его автомобилей гораздо ниже, нежели традиционных машин с двигателем внутреннего сгорания.