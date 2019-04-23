Следователи начали проверку сообщений о нападении подростков на своих сверстников в подмосковной Ивантеевке.

Следователи начали проверку сообщений о нападении подростков на своих сверстников в подмосковной Ивантеевке.По предварительным данным, несколько молодых людей не менее шести раз жестоко и цинично избивали своих ровесников. Все преступления были совершены в конце марта.Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших и потерпевших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.