Владимир Зеленский, заявив супруге о своем желании стать президентом, получил в ответ довольно резкую реакцию. Жена комика призналась, что готовилась только к негативу.

Владимир Зеленский, заявив супруге о своем желании стать президентом, получил в ответ довольно резкую реакцию. Жена комика призналась, что готовилась только к негативу.Жена Елена рассказала о том, как резко отреагировала на желание мужа участвовать в выборах президента Украины. По ее словам, первый ее вопрос, как и у большинства близких был – "ты сошел с ума?".Но отговаривать супруга, по словам Елены, было на тот момент уже бесполезно. Она попыталась выяснить, насколько Владимир осознает то, что его ждет в предвыборной гонке."Когда я осознала, что он действительно понимает, что собирается делать, я успокоилась. Ведь бывает, что человека сбивает с толку окружающих. Но когда я поняла, что это не так, что это действительно его решения, то остается только не мешать, а поддерживать. Пытаться помочь, чтобы для него это прошло легче, чем может быть", – цитирует Елену BBC.Она добавила, что ее опасения относительно негатива подтвердились. Именно поэтому сейчас первая леди Украины хотела бы остаться в тени и не выходить в информационное пространство."Вы же видите, что происходит? Я это предполагала. Отговаривать его бесполезно, ведь он все решил", – резюмировала Елена Зеленская.Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Действующий лидер страны Петр Порошенко потерпел поражение с разгромным счетом. Теперь он будет обязан уступить свое кресло комику .