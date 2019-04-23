Пенсионер рассказал, что к нему на улице подошел неизвестный и предложил ему оформить дисконтную карту одного из магазинов...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержан 28-летний приезжий, подозреваемый в краже у пенсионера», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную обратился 81-летний пенсионер. Он рассказал, что к нему на улице подошел неизвестный и предложил ему оформить дисконтную карту одного из магазинов. Мужчина согласился и пригласил злоумышленника к себе в квартиру. После его ухода заявитель обнаружил пропажу денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Перовской улице. Установлено, что подозреваемый воспользовался тем, что пенсионер отвлекся, похитил денежные средства и скрылся с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73