На территории Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся 2 этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»...
18 апреля 2019 года на территории Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся 2 этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».
В конкурсе приняли участие 12 столичных полицейских, которые стали победителями на отборочном (первом) этапе конкурса в своих территориальных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве.
Цель конкурса – совершенствование профессиональных навыков, повышение правовой культуры, выявление квалифицированных сотрудников.
Участникам предстояло выполнить ряд конкурсных теоритических и практических заданий, при этом жюри оценивало знание правовых основ Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права, относящихся к деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих оперативно-служебную деятельность сотрудников.
Также конкурсанты продемонстрировали отличные навыки владения оружием, боевыми приемами борьбы и хорошую физическую подготовку.
По итогам соревнования конкурсная комиссия определила победителей:
Первое место занял старший оперуполномоченный по ОВД ОКОН УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Граб.
Второе место – старший оперуполномоченный по ОВД ОКОН УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Евгений Балодис.
Третье место – старший оперуполномоченный по ОВД ОКОН УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Михаил Аксенов.
Победитель будет направлен на заключительный этап конкурса, который пройдет в июне текущего года на базе ФГКУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России».
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве