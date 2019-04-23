На территории Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся 2 этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»...

18 апреля 2019 года на территории Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялся 2 этап ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».В конкурсе приняли участие 12 столичных полицейских, которые стали победителями на отборочном (первом) этапе конкурса в своих территориальных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве.Цель конкурса – совершенствование профессиональных навыков, повышение правовой культуры, выявление квалифицированных сотрудников.Участникам предстояло выполнить ряд конкурсных теоритических и практических заданий, при этом жюри оценивало знание правовых основ Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права, относящихся к деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих оперативно-служебную деятельность сотрудников.Также конкурсанты продемонстрировали отличные навыки владения оружием, боевыми приемами борьбы и хорошую физическую подготовку.По итогам соревнования конкурсная комиссия определила победителей:Первое место занял старший оперуполномоченный по ОВД ОКОН УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Граб.Второе место – старший оперуполномоченный по ОВД ОКОН УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Евгений Балодис.Третье место – старший оперуполномоченный по ОВД ОКОН УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Михаил Аксенов.Победитель будет направлен на заключительный этап конкурса, который пройдет в июне текущего года на базе ФГКУ ДПО «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве