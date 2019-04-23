Установлено, что злоумышленник, воспользовался тем, что пенсионерка просматривала якобы настроенные вновь каналы и тайно похитил денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали ранее судимого 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в краже из квартиры пенсионерки.В отдел полиции поступило сообщение от 81-летней москвички. Она рассказала, что к ней в квартиру, под видом мастера по ремонту телевизоров пришел неизвестный мужчина. После его ухода пенсионерка обнаружила, что из квартиры пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на одном из столичных вокзалов.Установлено, что злоумышленник, воспользовался тем, что пенсионерка просматривала якобы настроенные вновь каналы с улучшенным изображением, тайно похитил денежные средства, после чего скрылся. Похищенным распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93