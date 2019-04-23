Потерпевшая рассказала, что неизвестный похитил ее музыкальный инструмент...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Преображенское задержали 47-летнего приезжего, подозреваемого в краже скрипки и принадлежностей к ней.В дежурную часть обратилась жительница столицы. Потерпевшая рассказала, что находилась в одном из салонов сотовой связи на 1-й улице Бухвостова и обнаружила, что неизвестный похитил ее музыкальный инструмент, а также личные вещи. Материальный ущерб составил более 1,3 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Черкизовской улице, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято похищенное имущество.По данному факту следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91. УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73