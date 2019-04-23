Совет Федерации одобрил закон, позволяющий предоставлять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий предоставлять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Как передает "Интерфакс", согласно документу, принятому на заседании верхней палаты отечественного парламента 22 апреля, теперь любой россиянин может в любое время обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода по ипотеке на срок не более полугода.Каникулы будут распространяться на договоры, отвечающие трем условиям: до этого положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилье гражданина, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.Такой признается ситуация, при которой заемщик лишился работы, или его доход снизился на 30%, стал инвалидом I или II группы, или был признан временно нетрудоспособным на срок более двух месяцев. Кроме того, для получения ипотечных каникул может быть признан чрезмерный размер ежемесячных выплат – если они превышают на 50% зарплату должника.В законопроекте указывается, что в кредитной истории граждан информация об ипотечных каникулах не будет включаться. При этом под действие документа подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты.