На Троекуровском кладбище Москвы злоумышленники осквернили могилу певца Евгения Осина. Вандалы сожгли крест и венки, сломали ограду и разбили табличку. Разгром этот увидела 12-летняя приемная дочь Осина, которая пришла на кладбище в сопровождении юриста. Осин умер в ноябре 2018-го. Ему было 54 года.

На Троекуровском кладбище Москвы злоумышленники осквернили могилу певца Евгения Осина. Вандалы сожгли крест и венки, сломали ограду и разбили табличку.Разгром этот увидела 12-летняя приемная дочь Осина, которая пришла на кладбище в сопровождении юриста, сообщает РЕН ТВ.Певец скончался в ноябре 2018 года от остановки сердца. Ему было 54 года. В последнее время Евгений Осин не мог избавиться от пагубных привычек.Как рассказали его коллеги, которые ранее находились в аналогичных ситуациях и пытались лечиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам, помочь певцу уже было невозможно.