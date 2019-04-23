Лена Хромина проговорилась на своей странице в Instagram. Поклонники экс-участницы шоу Дом-2 узнали,
почему девушка решила расстаться с мужем, из ее комментария.
Лена Хромина проговорилась на своей странице в Instagram. Поклонники экс-участницы шоу "Дом-2" узнали,
почему девушка решила расстаться с мужем, из ее комментария.
Лена опубликовала в соцсети пост о мошенничестве. Одним из комментаторов
оказался бывший супруг художницы. "Горжусь, кисонька, тобой. Ты умница", —
написал он. Звезда телестройки резко ответила экс-избраннику.
Поклонникам сразу стало понятно, в чем причина развода. "Нужно было
гордиться, когда я была твоей женой. Теперь восхищайся той, с которой ты
переписки вел", – заявила Хромина в микроблоге.
Фолловеры поняли, что бывший супруг экс-участницы шоу "Дом-2" общался
с другой девушкой, находясь в браке. Подписчики обрушились на экс-возлюбленного
девушки. Однако это ему не понравилось. "Я что, за
интернет плачу, чтобы меня тут обсерали что ли?!", – написал оскорбленный бывший
муж Хроминой.
Напомним, звезда телестройки вышла замуж в конце прошлого года. Влюбленные
сыграли свадьбу в Доминикане, и Лена продемонстрировала подписчикам красивые
снимки в белом платье на фоне пляжа. Однако уже в конце февраля экс-участница
ошарашила поклонников известием о разводе, не называя его причину.
Пользователи Сети
отметили, что после развода звезда сильно изменилась. Хромина стала
больше работать и коротко постриглась. Подписчики Лены уверены, что она
обязательно скоро встретит новую любовь.