Лена Хромина проговорилась на своей странице в Instagram. Поклонники экс-участницы шоу Дом-2 узнали, почему девушка решила расстаться с мужем, из ее комментария.

Лена Хромина проговорилась на своей странице в Instagram. Поклонники экс-участницы шоу "Дом-2" узнали,почему девушка решила расстаться с мужем, из ее комментария.Лена опубликовала в соцсети пост о мошенничестве. Одним из комментаторовоказался бывший супруг художницы. "Горжусь, кисонька, тобой. Ты умница", —написал он. Звезда телестройки резко ответила экс-избраннику.Поклонникам сразу стало понятно, в чем причина развода. "Нужно былогордиться, когда я была твоей женой. Теперь восхищайся той, с которой тыпереписки вел", – заявила Хромина в микроблоге.Фолловеры поняли, что бывший супруг экс-участницы шоу "Дом-2" общалсяс другой девушкой, находясь в браке. Подписчики обрушились на экс-возлюбленногодевушки. Однако это ему не понравилось. "Я что, заинтернет плачу, чтобы меня тут обсерали что ли?!", – написал оскорбленный бывшиймуж Хроминой.Напомним, звезда телестройки вышла замуж в конце прошлого года. Влюбленныесыграли свадьбу в Доминикане, и Лена продемонстрировала подписчикам красивыеснимки в белом платье на фоне пляжа. Однако уже в конце февраля экс-участницаошарашила поклонников известием о разводе, не называя его причину.Пользователи Сетиотметили, что после развода звезда сильно изменилась. Хромина сталабольше работать и коротко постриглась. Подписчики Лены уверены, что онаобязательно скоро встретит новую любовь.